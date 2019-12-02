بالصور..منسوبات بالتعليم يفعلن مبايعة خادم الحرمين بتصاميم مبتكرة

قررت معلمتان بالمتوسطة الأولى بخيبر، تجيد ولاء الطاعة والوفاء لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز -حفظه الله- بطريقة مبتكرة.

وفعلت المعلمتان وهما فهيدة العايش ،وفاطمه الرشيدي ذكرى البيعة الخامسة لتولّي خادم الحرمين الشريفين مقاليد الحكم بفقرات وبروشات وتصاميم مختلفة.

وتهدف المعلمتان إلى تفعيل المجتمع، ليصبح مجتمعًا قويًا بوعيه بدولته والخدمات التي ينعم بها، من منطلق تعاون خدمات الدولة ووزارتها مع التعليم.

وأكدت المعلمتان أن الفكرة التي أرادا إبرازها هي أن التعليم والإعلام يدًا واحدة، وأن كل ركن في الدوله له دوره في تقديم الولاء والطاعة من زوايته للدولة والملك.