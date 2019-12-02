برعاية كريمة من مركز المعلومات الوطني والشريك الحكومي للمؤتمر منشآت

محمد السعران(صدى):

انطلاقة وافتتاح المعرض والمؤتمر الدولي الثالث لعالم التجارة الإلكترونية والمدن الذكيه الأسبوع المقبل

تشهد العاصمة السعودية الرياض بدء انطلاقة فعاليات المعرض والمؤتمر الدولي الثالث لعالم التجارة الإلكترونية والمدن الذكيه الثلاثاء المقبل في فندق الفيصلية وذالك بمشاركة عدد من الجهات في المعرض، وقد وصل عدد المشاركين اكثر من مائه وخمسين مشارك دولي و محلي، و سيتم عقد أولى جلسات وورش العمل في تمام الساعة التاسعة و النصف صباحا والذي تنظمه مؤسسة الهدف الذهبي للمعارض والمؤتمرات.

وقد أوضحت ريم الصراري مدير عام مؤسسة الهدف الذهبي للمعارض والمؤتمرات “أن المعرض سيستمر لمدة ثلاث أيام وجاء هذا العام في نسخته الثالثة على التوالي بعد ان حقق نجاحا كبيرا في النسختين السابقتين كما أن المعرض جاء مواكبا لرؤية المملكة 2030، ويعد منصة مهمه لتبادل الخدمات والخبرات لكافة القطاعات ويساهم بشكل كبير لتعريف المستهلكين بأساليب التجارة الإلكترونية السليمة”.

واضافت الصراري”ان المؤتمر سيعقد فيه جلسات لنخبه من المتحدثين المتخصصين في عدة مجالات ليتم مناقشة عدة محاور من أهمها دور القطاعات الحكومية في رؤية 2030 وتحديات ومستقبل التحول الرقمي واقع وتحديات الأمن السيبراني في المملكة بالأضافه الى مستقبل الخدمات اللوجستيه في المملكة في ظل التحول الرقمي وعدد اخر من الجلسات والورش المتخصصة في المجال”.

يذكر ان أبرز الرعاة والجهات المشاركة لهذا العام الشريك الحكومي للمؤتمر منشآت ورعاية مركز المعلومات الوطني ” راعي حكومي للمعرض كما شاركت stc شركة الاتصالات السعودية الممكن الرقمي و الراعي التقني شركة علم، وراعي التجارة الإلكترونية والشحن سمسا اكسبريس وسمارت شب وراعي الشحن سمارت تو دور، ، والناقل الجوي الرسمي طيران ناس، والرعاة الفضيين سلاسا اللوجستية وmlc Go وراعي التصدير الصادرات السعودية والراعي الاكاديمي الجامعة السعودية الالكترونية إضافة الى مشاركة نخبة من الجهات الإعلامية والصحفية والتلفزيونية وغيرها .