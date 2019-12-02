معهد محمد الخضير برياض الخبراء يحتفل بالذكرى الخامسة للبيعة

محمد السعران(صدى):

احتفل معهد محمد الخضير للعمارة والتشيد برياض الخبراء بمناسبة الذكرى الخامسة لبيعة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله وذلك بتنظيم ندوة بعنوان المملكة بين الامس واليوم قدمها العميد عبدالرحمن بن ناصر العبري الذي تحدث عن المملكة وماكانت عليه في السابق وماهي فيه اليوم من الحضارة المتجددة تحقيقا لرؤية 2030 وصاحب الندوة معرضا مصغرا من متحف سعادة العميد العبري استعرض التطور الذي شهدته المملكة.

وفي ختام الندوة دون العميد عبدالرحمن العبري والمتدربين ومدير المعهد والزملاء عبارات التهنئة وتجدد الولاء لخادم الحرمين الشريفين في سجل المجد.