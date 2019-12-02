وظائف شاغرة بالخدمات الطبية للقوات المسلحة

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت الإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة، عن عدد من الوظائف الشاغرة للسعوديين ولغير السعوديين، من حملة شهادات الثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس والماجستير والدكتوراه في عدد من التخصصات.

وذلك للعمل لدى “ مستشفى القوات المسلحة بالجنوب، ومستشفيات القوات المسلحة بالطائف، ومستشفيات القوات المسلحة بالخرج ”.

أوضحت الإدارة، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية: حارس أمن (عدد 7 وظائف)، سكرتير. فني سجلات طبية (عدد وظيفتين– فني صيانة أجهزة طبية، مترجم تحريري (عدد 5 وظائف)، – ممرض رعاية الجروح والضماد، مترجم شفوي (عدد 6 وظائف)، مراسل (عدد 3 وظائف)، مرمز طبي (عدد 3 وظائف)، مساعد إداري، معلم لغة إنجليزية.

ومندوب مشتريات صيدلية، أخصائي خدمة اجتماعية (عدد وظيفتين)، مسؤول الأنظمة، مسؤول قاعدة البيانات (عدد وظيفتين)، أخصائي أشعة (عدد 7 وظائف) صيدلي أول، صيدلاني (عدد 12 وظيفة)، صيدلي إكلينيكي (عدد 3 وظائف)، ممرض قانوني/ العيادات الخارجية (عدد 7 وظائف، ممرض قانوني/ الأطفال.

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