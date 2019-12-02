رينارد بعد التأهل: « سعادتنا كبيرة »

ماجد محمد(صدى):

أعرب إيرفي رينارد مدرب الأخضر عن سعادته بفوز المنتخب على عمان وتأهله إلى نصف نهائي خليجي 24.

وقال رينارد:سعادتنا كبيرة بعد تمكننا من نيل بطاقة التأهل بتصدرنا للمجموعة، نحن ماضون نحو الهدف الذي آتينا من أجله.

وتابع:أيقنا بعد الخسارة أمام منتخب الكويت بأن المهمة لن تكون السهلة، لكن في الوقت ذاته أؤمن بإمكانيات اللاعبين وأثق بحضورهم الفني والذهني وهذا ما تم أمام البحرين وعمان.

واستكمل: تنتظرنا مباراة قوية، و لن تكون المهمة سهلة لكن سنكون مستعدين أجل المواصلة نحو هدفنا.