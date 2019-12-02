بالفيديو.. حكمة الملك فيصل في رفضه لانسحاب الأخضر من ودية أمام إيران

نايف السالم(صدى):

روى الأمير خالد الفيصل، اليوم الاثنين، قصة عن حكمة الملك فيصل رحمه الله، ولماذا رفض انسحاب المملكة من مباراة ودية أمام المنتخب الإيراني.

وقال الفيصل خلال لقاءه في برنامج ” في الصورة ” : كان وقتها هناك مباراة للمنتخب السعودي أمام المنتخب الإيراني في طهران وكان هناك مشكلة بين البلدين بسبب البحرين وقتها هناك فخوفت على المنتخب أن يذهب.

وأضاف : اقترحت على الملك فيصل رحمه الله أن ينسحب المنتخب الوطني من المباراة، فذهبت له في الحرم المكي وقدمت له اقتراحي فقال لي ” لا تعتذرون هم يعتذرون ” وتركني وذهب بالسيارة.

وتابع الأمير خالد الفيصل: كان متبقي اسبوعين على المباراة وبالفعل بعد أسبوع انسحب المنتخب الإيراني ووقتها فهمت حكمة الملك فيصل في رفض انسحاب المنتخب الوطني.