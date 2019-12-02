بالفيديو.. حكمة الملك فيصل في رفضه لانسحاب الأخضر من ودية أمام إيران
روى الأمير خالد الفيصل، اليوم الاثنين، قصة عن حكمة الملك فيصل رحمه الله، ولماذا رفض انسحاب المملكة من مباراة ودية أمام المنتخب الإيراني.
وقال الفيصل خلال لقاءه في برنامج ” في الصورة ” : كان وقتها هناك مباراة للمنتخب السعودي أمام المنتخب الإيراني في طهران وكان هناك مشكلة بين البلدين بسبب البحرين وقتها هناك فخوفت على المنتخب أن يذهب.
وأضاف : اقترحت على الملك فيصل رحمه الله أن ينسحب المنتخب الوطني من المباراة، فذهبت له في الحرم المكي وقدمت له اقتراحي فقال لي ” لا تعتذرون هم يعتذرون ” وتركني وذهب بالسيارة.
وتابع الأمير خالد الفيصل: كان متبقي اسبوعين على المباراة وبالفعل بعد أسبوع انسحب المنتخب الإيراني ووقتها فهمت حكمة الملك فيصل في رفض انسحاب المنتخب الوطني.
#فيديو
صاحب السمو الملكي الأمير #خالد_الفيصل يروي قصة عن حكمة الملك فيصل رحمه الله، ولماذا رفض انسحاب #السعودية من مباراة ودية أمام المنتخب الإيراني..#خالد_الفيصل_في_الصورة pic.twitter.com/fsQCkEZWNm
— في الصورة (@Fealsora) December 2, 2019
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