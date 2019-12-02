  • الإثنين 2

    ديسمبر

  1. الرئيسية
  2. الاخبار المحلية
  3. ردة فعل الملك عندما أخبره الأمير خالد الفيصل باقتراح كأس الخليج دون استشارته (فيديو)

ردة فعل الملك عندما أخبره الأمير خالد الفيصل باقتراح كأس الخليج دون استشارته (فيديو)

ردة فعل الملك عندما أخبره الأمير خالد الفيصل باقتراح كأس الخليج دون استشارته (فيديو)
عادل الحربي(صدى):

أوضح صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل، أنه وضع نظامًا للأندية عندما عُيّن في رعاية الشباب، مضيفًا أنه اشترط فيه أن يكون للنادي الرياضي نشاطا ثقافيا واجتماعيا للحصول على دعم الدولة.

وأشار خلال لقائه ببرنامج «في الصورة»، إلى أن «النظرة لكرة القدم كانت دونية لدرجة أن هناك من توقفوا عن زيارتي في منزلي بعد عملي في رعاية الشباب».

وأفاد بأنه اقترح فكرة إقامة كأس الخليج العربي قبل استشارة الملك فيصل «رحمه الله» خلال حفل عشاء للمنتخب البحريني بالصدفة، وذهب بعدها إلى الملك وقال له ما حدث فلم يرد عليه، مضيفًا: «قلت له البحرين ستستضيفها فرفع رأسه وقال موافق وقل لمحمد اللي يبون توفرونه لهم».

 


تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 2511 ] نشر منذ 1 ساعة

حسب معلوماتي البسيطه انها كانت خطوة سياسية ردا علي إعلان الخليج العربي التي تحاول إيران ضمه .

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *