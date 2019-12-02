ردة فعل الملك عندما أخبره الأمير خالد الفيصل باقتراح كأس الخليج دون استشارته (فيديو)
أوضح صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل، أنه وضع نظامًا للأندية عندما عُيّن في رعاية الشباب، مضيفًا أنه اشترط فيه أن يكون للنادي الرياضي نشاطا ثقافيا واجتماعيا للحصول على دعم الدولة.
وأشار خلال لقائه ببرنامج «في الصورة»، إلى أن «النظرة لكرة القدم كانت دونية لدرجة أن هناك من توقفوا عن زيارتي في منزلي بعد عملي في رعاية الشباب».
وأفاد بأنه اقترح فكرة إقامة كأس الخليج العربي قبل استشارة الملك فيصل «رحمه الله» خلال حفل عشاء للمنتخب البحريني بالصدفة، وذهب بعدها إلى الملك وقال له ما حدث فلم يرد عليه، مضيفًا: «قلت له البحرين ستستضيفها فرفع رأسه وقال موافق وقل لمحمد اللي يبون توفرونه لهم».
صاحب السمو الملكي الأمير #خالد_الفيصل:
وضعت نظاما للأندية، اشترطت فيه أن يكون للنادي الرياضي نشاطا ثقافيا واجتماعيا للحصول على دعم الدولة..#خالد_الفيصل_في_الصورة pic.twitter.com/uaxIL2qcuE
— في الصورة (@Fealsora) December 2, 2019
#فيديو
صاحب السمو الملكي الأمير #خالد_الفيصل يكشف للمديفر:
اقترحت فكرة #كأس_الخليج_العربي قبل استشارة الملك فيصل رحمه الله، وهذا ما كان منه بعدها!#خالد_الفيصل_في_الصورة pic.twitter.com/YYEixYXllV
— في الصورة (@Fealsora) December 2, 2019
مبروك[ عدد التعليقات: 2511 ] نشر منذ 1 ساعة
حسب معلوماتي البسيطه انها كانت خطوة سياسية ردا علي إعلان الخليج العربي التي تحاول إيران ضمه .