ردة فعل الملك عندما أخبره الأمير خالد الفيصل باقتراح كأس الخليج دون استشارته (فيديو)

عادل الحربي(صدى):

أوضح صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل، أنه وضع نظامًا للأندية عندما عُيّن في رعاية الشباب، مضيفًا أنه اشترط فيه أن يكون للنادي الرياضي نشاطا ثقافيا واجتماعيا للحصول على دعم الدولة.

وأشار خلال لقائه ببرنامج «في الصورة»، إلى أن «النظرة لكرة القدم كانت دونية لدرجة أن هناك من توقفوا عن زيارتي في منزلي بعد عملي في رعاية الشباب».

وأفاد بأنه اقترح فكرة إقامة كأس الخليج العربي قبل استشارة الملك فيصل «رحمه الله» خلال حفل عشاء للمنتخب البحريني بالصدفة، وذهب بعدها إلى الملك وقال له ما حدث فلم يرد عليه، مضيفًا: «قلت له البحرين ستستضيفها فرفع رأسه وقال موافق وقل لمحمد اللي يبون توفرونه لهم».

صاحب السمو الملكي الأمير #خالد_الفيصل:

وضعت نظاما للأندية، اشترطت فيه أن يكون للنادي الرياضي نشاطا ثقافيا واجتماعيا للحصول على دعم الدولة..#خالد_الفيصل_في_الصورة pic.twitter.com/uaxIL2qcuE — في الصورة (@Fealsora) December 2, 2019