الأمير خالد الفيصل: تسببت في منع إسرائيل من دخول الأولمبية الدولية بطهران (فيديو)

نايف السالم(صدى):

أكد الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة المكرمة، أنه متفائل بسمو الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، مضيفًا: «أعتقد أنه الرجل المناسب في الوقت المناسب في المكان المناسب».

وأشار سمو الأمير خالد الفيصل، إلى أن تعيينه رئيسًا لرعاية الشباب بدأ بمزحة من قبل صديقه الذي عُين أمينًا لمنطقة الرياض، مضيفًا أنه استقبل صديقه مع وزير العمل والشؤون الاجتماعية في منزله وفوجئ بأن الوزير يطلب منه أن يُعيّن كرئيس لرعاية الشباب.

وأضاف أنه كان واثقًا بأن الملك فيصل رحمه الله لن يوافق على الأمر؛ لأنه كان لا يزال يدرس في إنجلترا، إلا أنه في اليوم الثاني فوجئ بورقة تعيينه في رعاية الشباب بالمرتبة الخامسة.

وعن زيارة طهران، قال: اضطررت لحضور اجتماع اللجنة الأولمبية الدولية في طهران بعدها مباشرة؛ وكانت رحلة غريبة حيث تسببت في عدم دخول إسرائيل إلى اللجنة.

وأضاف: قلت لهم أنتم رفضتم دخول جنوب أفريقيا كدولة عنصرية، وتقبلون إسرائيل وهي أكثر عنصرية، ففوجئت بتصفيق حاد من القاعة، وبالفعل لم تدخل إسرائيل إلى اللجنة.