البحرين تفاجئ الكويت وتتأهل بصحبة الأخضر لنصف نهائي خليجي 24

ماجد محمد(صدى):

تأهل منتخب البحرين لنصف نهائي كأس الخليج العربي، بعدما تغلب على نظيره الكويتي، 4-2، في إطار الجولة الثالثة للمجموعة الثانية للبطولة.

وتقدم علي جعفر مدن للمنتخب البحريني في الدقيقة 46، وأدرك يوسف ناصر السلمان التعادل من ركلة جزاء في الدقيقة 59، قبل أن يسجل منتخب البحرين هدفيين متتاليين في الدقائق 70 و83 عن طريق جاسم الشيخ وتياغو على الترتيب، فيما قلص أحمد نكي النتيجة للكويت في الدقيقة 85 إلا أن تياغو أحرز هدف الصعود في الدقيقة (90+3) من عمر المباراة المثيرة للغاية.

وصعد منتخب البحرين للمركز الثاني برصيد 4 نقاط، خلف الأخضر المتصدر بـ6 نقاط، فيما تجمد رصيد الكويت عند 3 نقاط بقي بهم في المركز الأخير.