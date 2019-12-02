زوجة خالد سامي تكشف تطورات حالته: « مصاب بفشل كلوي »

أميرة خالد(صدى):

كشفت زوجة الفنان خالد سامي عن تطورات حالته الصحية بعد أن تعرض لوعكة قبل شهرين أجبرته على دخول المستشفى.

وأوضحت زوجة خالد ،عائدة العتيبي أنه مُصاب بفشل كلوي بسبب تطور إصابته بالكبد في شهر رمضان الماضي.

وقالت العتيبي، في تصريحات لوسائل إعلام محلية: « الديوان الملكي السعودي أعلن مساهمته بعلاج الفنان خالد سامي في الصين، وذلك ردًا على الطلب الذي تم تقديمه ا قبل 10 أيام، بشأن مرضه»؟

ولفتت إلى أن زوجها تلقى العلاج المؤقت في أحد مستشفيات المملكة خلال الفترة الماضية، وكان عبارة عن عدة جلسات غسيل كلى، مشددة على أن الأطباء قرروا حاجته إلى زراعة كلى جديدة في الصين.

وأشارت إلى أن ابنتهما كانت ترغب في التبرع بكليتها لوالدها، إلا أن التطابق بينهما لم يكن كافيًا.