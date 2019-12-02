الرئيس يهنئ المسحل بتأهل الأخضر لنصف نهائي كأس الخليج

محمد السعران(صدى):

هنأ صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية في اتصال هاتفي، الأستاذ ياسر بن حسن المسحل رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، بمناسبة تأهل المنتخب السعودي الأول، إلى الدور نصف النهائي من بطولة كأس الخليج العربي 24، وذلك بعد تصدره المجموعة الثانية برصيد 6 نقاط، بالفوز على المنتخب العماني الشقيق بثلاثة أهداف مقابل هدف في الجولة الثالثة من البطولة.

وأشاد الأمير عبدالعزيز الفيصل بالمستوى الكبير الذي قدمه لاعبو المنتخب الوطني في اللقاء وحصولهم على النقاط الثلاث التي كفلت لهم تصدر المجموعة والتأهل إلى الدور المقبل، متمنيًا أن يواصل نجوم الأخضر هذه المستويات المميزة في اللقاءات المقبلة والتي تتطلب مواصلة العمل والجهد الكبير لتحقيق تطلعات الشارع الرياضي السعودي.