وظائف إدارية شاغرة في الاتصالات

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت شركة الاتصالات السعودية “ STC ” ، عن وظائف إدارية شاغرة لذوي الخبرة، من حمَلة شهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس ودرجة الماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الشركة الرئيسي وفروعها في مدينة الرياض.

وأوضحت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى: مدير قسم هندسة أمن المشاريع: درجة البكالوريوس في تخصصات: (علوم الكمبيوتر، تقنية المعلومات).

محلل أول عمليات خدمة العملاء (عدد وظيفتين): درجة البكالوريوس أو شهادة الدبلوم في تخصص إدارة الأعمال، مدير قسم تخطيط المنتجات: درجة البكالوريوس في تخصصات: (التسويق، إدارة الأعمال)، ويفضل درجة الماجستير.

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