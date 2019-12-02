خليجي 24 .. الأخضر يتأهل إلى نصف النهائي ويلاقي قطر

ماجد محمد(صدى):

تأهل المنتخب الوطني الأول لكرة القدم، إلى نصف نهائي كأس الخليج ( خليجي 24 )، بعد فوزه على نظيره العُماني بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وأحرز فراس البريكان أول هدف للأخضر، مانحًا إياه التقدم في الدقيقة 26، فيما عزّز هتان باهبري التقدم في الدقيقة 42.

وقلّص المنذر العلوي النتيجة للمنتخب العُماني بهدف سجّله في الدقيقة 55، إلا أن باهبري أعاد الفارق في النتيجة بهدف آخر له بعدها بدقيقتين فقط.

وبذلك يتأهل الأخضر إلى نصف نهائي خليجي 24 ، متصدرًا مجموعته برصيد 6 نقاط، إذ سيلاقي قطر التي تغلبت على الإمارات اليوم الاثنين بأربعة أهداف لهدفين.