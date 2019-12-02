قسم التربية الخاصة للبنات بتعليم الخرج يحتفل بذكرى الخامسة للبيعة

نوره العَمري(صدى):

احتفى قسم التربية الخاصة للبنات بتعليم الخرج بمناسبة الذكرى الخامسة لتولي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- مقاليد الحكم.

وعبَّر منسوبي القسم خلال فعاليات نظمت لهذه المناسبة، عن مشاعر الولاء والطاعة للمليك وترسيخًا للاعتزاز والانتماء للوطن والتي اشتملت على بنرات ولوحة إلكترونية عبر فيها المشاركين عن ولائهم ومبايعتهم لخادم الحرمين .

وكما أطلق القسم ١٥٠ بلونه باللون الأخضر والأبيض في حي النهضة بمحافظة الخرج والذي يقع فيه مقر قسم التربية الخاصة للبنات .

وأضاف القسم عبر حسابه في التويتر وقناة اليوتيوب مجموعة من الصور ومقاطع الفيديو عن دور خادم الحرمين الشريفين، في شتى المجالات التنموية التي شهدتها المملكة في مختلف القطاعات.

وذكرت رئيسة قسم التربية الخاصة للبنات الأستاذة تهاني الربيع بأن برنامج خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله – للتحول الرقمي والمتمثل في رؤية المملكة العربية السعودية 2030 يسعى إلى تحقيق طموحات وتوجيهات قائد التنمية والتعليم في بلادنا لتحسين جودة مخرجات التعليم ومواصلة الإنجازات وتحقيق الطموح في مجال التعليم بكفاءة عالية ، وما جهودنا المبذولة في محافظة الخرج إلا امتداد لعطاء مملكتنا الحبيبة .

وسطرت كلماتها معلنة تجديد البيعة قائلةً بالحب والوفاء ..نجدد البيعه والولاء لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- وبمناسبة مرور خمسة أعوام على توليه مقاليد الحكم ملكًا للمملكة العربية السعودية، نحتفي بالذكرى الخامسة فكل عام و جميعنا في وطن طموح و تحت قيادة حكيمة.