شقيق عُمر البشير يكشف تفاصيل سقوط النظام السوداني

الخرطوم(صدى):

كشف العباس أحمد البشير شقيق الرئيس السوداني المعزول عمر البشير، تفاصيل سقوط نظام شقيقه، مؤكدًا أن الأسرة حذرته من قوات الدعم السريع التي قادها محمد حمدان عضو مجلس السيادة الحالي.

وقال “العباس” في تصريحات له، إن “البشير” أعطى لقوات الدعم السريع كافة الإمكانيات الحالية فضلاً عن بدء نشاطهم من الصفر، مشيرًا إلى أنه حذر شقيقه من ذلك الأمر.

وأشار إلى أن كل الحكام الذين استعانوا بأهل البادية انقلبوا عليهم في النهاية واستولوا على السلطة مثل الدولة الأموية والعباسية والمماليك في مصر، وهو ما حذر به شقيقه.

وأضاف أن “البشير” كان يعلم كل تلك الأمور وأكد أنه لا توجد خيارات أخرى سوى الاستعانة بقوات الدعم السريع، لكنه لم يكن يتوقع أن تنقلب عليه القوات بالرغم من حماية منزله.

وأكمل “العباس” أن عوض بن عوف وزير الدفاع السابق، وصلاح عبدالله قوش مدير المخابرات السابق خانوا ثقة “البشير”، مشيرًا إلى أنهم أول من دعوا للإنقلاب.

وكان “العباس” قد غادر السودان عبر الحدود البرية مع إثيوبيا بعد أسبوع من سقوط نظام أخيه في 11 أبريل الماضي، وذلك بسبب احتجاجات شعبية لتدهور الأوضاع الاقتصادية.