سائق تاكسي هندي يطيح برجل يهرب النساء للكويت

نيودلهي(صدى):

تمكن سائق تاكسي هندي من الإطاحة برجل يُهرب النساء إلى الكويت، بعد تلقيه مكالمة هاتفية من جيرانه لنجدتهم بعد تهريبهم إلى الكويت على يد هذا الرجل.

وأكد سائق التاكسي الثلاثيني السيد تبريز، أنه اكتشف أن المتهم والذي يُدعى «خضرًا» وهو في الـ65 من عمره، يغوي النساء ويدير شبكة لتهريبهم من الهند إلى الدول الخليجية، تحت ستار شركة استشارية دولية للوظائف.

وأوضح أنه تم تهريب جيرانه وهي امرأة تبلغ من العمر 24 عامًا، وأمها البالغة من العمر 45 عامًا، إلى الكويت من خلال وعدهم بوظيفة مكتبية، إذ قام «خضر» بدفع ثمن التأشيرات في يونيو الماضي، بينما صودرت جوازات السفر الخاصة بالمرأتين بعد وصولهما إلى الكويت وتمت إجبارهما على العمل كعاملات في المنزل.

وأشارت السيدات المهربتان إلى أنهم تمكنا بصعوبة من إجراء مكالمة دولية واتصلا بجارهما «سيد تبريز» في 26 نوفمبر الماضي، وأخبرتاه عن خضر، ليقوم سائق التاكسي بالتواصل مع المُهرب وإقناعه بأنه يعرف العديد من النساء اللائي يبحثن عن وظائف في الكويت.

وطلب منه الحضور لمقابلتهن ووافق المُهرب على الفور، وتمكن تبريز من الإيقاع بخضر بالاتفاق مع الشرطة، وتم اعتقاله؛ لإجراء المزيد من التحقيقات، ويتم الآن العمل على إعادة النساء إلى وطنهن.