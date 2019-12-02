فجر السعيد تهاجم مريم الكعبي: «أحلام نجمة غصبن عليك»

خالد الظفيري(صدى):

حرصت الإعلامية الكويتية فجر السعيد على الدفاع عن المطربة الإماراتية أحلام، بعد أن هاجمتها الإعلامية الإماراتية مريم الكعبي.

وقالت الكعبي في تغريدة لها عبر حسابها الشخصي على تويتر: شيرين وأحلام وعشرات الأسماء الفنية المشهورة فنانون لا يمكن تصنيفهم كقوة ناعمة لأن تأثيرهم سيىء جدًا، إنهم مثال حي على تهميش الثقافة وتكريس التسطيح والاهتمام بالشكليات دون المضمون، ومن يدافعون عنهم بجهل يدعمون التأثير السلبي الذي يقمن به والذي جعلنا نتناسى قيمة القوة الناعمة“، على حد قولها.

وردت فجر السعيد على الغعلامية الإماراتية قائلة: تبين تنتقدين ‎شيرين انتقديها شكو رازه اسم أحلام بالموضوع ؟!!!! مو معقول كرهك لأحلام مسيطر عليك لدرجة ماتقدرين تنتقدين أحد إلا ولازم اسم أحلام بالنص ترا أحلام نجمة النجوم غصبن عليك.

وكانت شيرين، قد أثارت الجدل بهجومها على النساء، بوصفها إياهن بالعوانس، حيث قالت خلال حفلها بموسم الرياض في المملكة: المرة الي فاتت زعلوا وعملوا هاشتاغ عشان قلت للستات تسمع كلام الرجالة، طب الرجالة دول عسل وسكر مش عارفة إيه الي مزعلهم أكيد دول شوية عوانس.