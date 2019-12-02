البنك الإسلامي للتنمية يعلن عن وظائف شاغرة

فاطمة المالكي(صدى):

فتح البنك الإسلامي للتنمية، باب التقديم إلى عدة وظائف شاغرة للمواطنين والمقيمين؛ للعمل بمقر البنك الرئيسي في محافظة جدة.

وأوضح البنك عبر موقعه الإلكتروني، أن الوظائف متاحة لحمَلة درجة البكالوريوس ودرجة الماجستير في عدد من التخصصات، وذلك تحت مسمى «مساعد تقييم أول- مخاطر الائتمان، مسؤول تقييم رئيسي- مخاطر الائتمان».

وتتضمن الوظائف «مساعد أول مراقبة مخاطر السوق، مساعد- صناديق الدخل وأسواق رأس المال، مساعد- محاسبة الصناديق، مساعد- عمليات الصناديق، ومساعد أول- الرصد والتقييم».

كما أشار البنك إلى أن التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، ويستمر حتى تاريخ 31 ديسمبر 2019م، وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:هنــــــــــــا.