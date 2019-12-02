بالصور.. روضة الخنساء بالطائف تستقبل المسافرين الإمارتيين وتشاركهم بيومهم الوطني

بدرية المالكي(صدى):

شاركت روضة رياض الخنساء بتعليم الطائف في الاحتفال باليوم الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة 48، والذي يوافق الثاني من ديسمبر من كل عام.

جاءت هذه المبادره بالشراكة مع مطار الطائف الدولي تحت شعار عزكم عزنا، تأكيدًا لعمق العلاقات الأخوية بين الشعبين، والتلاحم الوثيق بين الدولتين الشقيقتين، وتعبيرًا عن الفرحة بهذا اليوم الذي اتحدت فيه الإمارات العربية في كيان واحد.

وقد استقبل أطفال الروضة القادمين على متن الطائرة الإماراتية بالتهاني والأهازيج الوطنية، كما قدم الأطفال عددًا من الفعاليات، ووزعت الأعلام الصغيرة والورود، احتفاءً بهذه المناسبة.

هذا وكانت روضه الخنساء قد بادرت بتزيين صالة القدوم بألوان العلم الإماراتي، وارتدى الأطفال ومعلماتهن الوشاحات، كما رصدت الروضة مشاعر الفرحة باليوم الوطني الإماراتي؛ دعمًا للعلاقات بين الدولتين، ومشاركة للشعب الإماراتي فرحته الوطنية.