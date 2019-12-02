انطلاق المخيم الصحي الذي تنظمه صحة عسير بجمعة ربيعة

محمد بن طحيطح(صدى):

انطلق يوم أمس المخيم الصحي التطوعي بجمعة ربيعة المقاطرة ، بحضور رئيس مركز جمعة ربيعة عبدالرحمن سعد الأحمري وحضور رئيس مركز ضحى سيالة والسليم محمد هادي الأسلمي ومدير إدارة البرامج بصحة عسير الدكتور علي بن سعد الشهراني ومدير القطاع الصحي بمحافظة بارق سليمان محمد السلومي .

كما تم تدشين حملة التطعيم ضد شلل الأطفال للعام ١٤٤١هـ ، ثم قام رئيسي المركزين والمشاركين بجولة على العيادات حيث اطلعوا على ماتقدمه من خدمات للمراجعين وقد شمل المخيم على فحص مسحي للالتهاب الكبد الفيروسي ( ج ) وعيادات الأمراض المزمنة ( السكري – ضغط الدم – السمنة – الغذاء المتوازن ).

إضافة إلى عيادات استشارية وعيادة مكافحة التدخين والتطعيم بلقاحي الإنفلونزا الموسمية وشلل الأطفال ومحاضرات توعوية ومسابقات .

الجدير بالذكر أن عدد من تم خدمتهم في اليوم الأول بلغ ٣١٢ شخصاً ، وسوف يستمر المخيم من ٤-٨ / ٤ / ١٤٤١هـ من الساعة ٤ عصرا حتى ١٠ مساء ويستهدف الرجال والنساء والأطفال .