خليجي 24 .. الإمارات تودع البطولة والعراق يتصدر المجموعة

نواف السالم(صدى):

انتهى لقاء اليمن والعراق، في بطولة كأس الخليج المقامة حاليًا في قطر، بالتعادل السلبي، ضمن منافسات المجموعة الأولى.

وفي نفس المجموعة، فاز قطر على الإمارات، بأربعة أهداف مقابل هدفين، إذ أحرز أكرم عفيفي وحسين الهيدوس، وبوعلام خوخي أهداف قطر في الدقائق 20،28، 53، 94 على الترتيب.

فيما تمكن علي مبخوت من تقليص النتيجة، بهدفين أحرزهما في الدقيقتين 33، 77 على الترتيب.

وبذلك يصبح العراق متصدر المجموعة برصيد 7 نقاط، ثم قطر في المركز الثاني برصيد 6 نقاط، ثم الإمارات بـ 3 نقاط، واليمن متذيل المجموعة بنقطة واحدة.