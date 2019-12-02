تأكد أن هاتفك مُخترق عند ظهور هذه العلامات

أميرة خالد(صدى):

كشفت خبراء في الإنترنت إن هناك عدد من العلامات التي يمكن أن تظهر على هاتفك المحمول وتؤكد اختراقه، لافتين إلى أن عمل الهاتف الذكي ببطء شديد قد يدل على وقوعه ضحية للقراصنة والمتسللين.

ولفت الخبراء إلى أن الأداء الضعيف للهاتف يشير إلى تعرّض الهاتف لفيروسات، تسمح للمحتالين بالوصول إلى البيانات المصرفية.

وقال خبير الأمن في لندن، جافاد مالك لصحيفة ذا صن البريطانية : بالنسبة للهواتف المحمولة، لا توجد وسيلة سهلة للمستخدم العادي لاكتشاف البرامج الضارة، ويمكن أن تشمل العلامات: عمل الهاتف ببطء أو نفاد البطارية بسرعة، أو ظهور الإعلانات غير المتوقعة.

وأوضح جافاد، الخبير في KnowBe4، والذي يقدم دورات تدريبية في مجال الأمن السيبراني، أن تعرض الأجهزة للبرمجيات الخبيثة، يتطلب اتخاذ إجراءات جذرية لإصلاحها، بما في ذلك إعادة تشغيل الهاتف من نقطة الصفر.