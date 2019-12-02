تكاليف استقدام العاملات المنزليات من كينيا

علي القحطاني(صدى):

أعلن برنامج مُساند التابع لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، عن تكاليف استقدام العاملات المنزليات من دولة كينيا، مشددًا على وجود مكاتب استقدام مرخصة وموثوقة تقدم خدماتها للعملاء من خلال البوابة الإلكترونية للبرنامج.

وأوضح البرنامج من خلال حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أن التكاليف تبدأ من 8,627 آلاف ريال، وذلك خلال مُدة زمنية قصيرة.

وأشار إلى أن نسبة المتعلمات من بين العاملات المنزليات القادمات من كينيا تصل إلى 80%، وذلك بحسب السير الذاتية للعاملات المنزليات المتوفرة في البوابة الإلكترونية لـ«مُساند».

وأضاف ان 51% منهن يتمتعن بخبرة في ممارسة هذه المهنة داخل دولتهن، و17% منهن خارج كينيا، لافتًا إلى أن الأجر الشهري للعاملات المنزليات 893 ريال، كما أن اللغة الإنجليزية هي اللغة المعتمدة في تلك الدولة، فضلًا عن اللغة السواحلية.

ويوفر برنامج مُساند من خلال بوابته الإلكترونية، العديد من الخدمات التي تمكن الراغبين في استقدام العمالة المنزلية من استكمال جميع إجراءات الاستقدام بشكل إلكتروني، وذلك من خلال الرابط التالي من هنــــــا .