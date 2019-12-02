40 وظيفة شاغرة للجنسين في أسواق التميمي

فاطمة المالكي(صدى):

فتحت شركة أسواق التميمي، باب التقديم إلى 40 وظيفة شاغرة للمواطنين من الجنسين؛ للعمل في الشركة بمدينة الرياض، تحت مسمى «كاشير».

وأوضحت الشركة عبر «برنامج دعم التوظيف لرفع المهارات»، أن الوظائف متاحة من حملة الثانوية العامة أو مايعادلها، وفق عدة شروط أبرزها «أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، حاصل على شهادة الثانوية العامة أو مايعادلها، ولا يشترط توفر خبرة».

وأضافت أن الراتب 4662 ريال، وتتمثل المزايا الوظيفية في «مكافأة سنوية، عمولات، ودورات تدريبية»، والوصف الوظيفي هو «استلام الدفعات نقدًا أو بواسطة بطاقة الائتمان أو بالطرق الأخرى من العملاء، وتحرير الإيصالات، وتشغيل آلات تسجيل النقود، وتسوية المبالغ النقدية الواردة مع إجمالي المبيعات».

أما المهام الوظيفية فتتمثل في «استلام المدفوعات» نقدًا أو عن طريق بطاقة الائتمان أو الطرق الأخرى، ودفع المبالغ المتبقية وتحرير الإيصالات المناسبة، وأيضًا «تسوية الأرصدة» النقدية الواردة مع إجمالي المبيعات في نهاية الوردية، والإبلاغ عن أية اختلافات أو تسويتها.

كما تتضمن «معالجة المبالغ النقدية» من خلال فرز النقدية وعدها وربطها في رزم، وتجهيزها للإيداع في إحدى المؤسسات المالية، وأيضًا «عدّ النقود» وتسجيلها في آلة تسجيل النقود في بداية وردية العمل، وضمان توفر كمية كافية من العملات الصغيرة (الفكة)، و«حساب الأسعار» من خلال تحديث قوائم الأسعار بشكل مستمر، وحساب أسعار السلع أو الخدمات وإعداد جداول الفواتير، وتطبيق الخصومات عند اللزوم.

وأشارت إلى أنه للتقديم من خلال الرابط التالي من هنــــــــــــا .