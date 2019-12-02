لوشيسكو يرسل عناصر من الهلال إلى المغرب لكشف أسرار الترجي

نواف السالم(صدى):

كشفت تقارير مغربية أن الروماني رازفان لوشيسكو، المدير الفني لفريق الهلال، أرسل عناصر من فريقه الفني إلى مدينة الدار البيضاء المغربية، من أجل متابعة اللقاء الذي جرى بين فريقي الرجاء والترجي التونسي، ضمن منافسات دوري أبطال أفريقيا.

كما كشفت التقارير عن وصول وفد سعودي بمركب محمد الخامس بالدار البيضاء، لكتابة تقرير تقني مفصل عن بطل النسخة الأخيرة من دوري الأبطال الإفريقية، وذلك قبل مواجهة فريق الهلال في كأس العالم للأندية.

ويذكر أن لوشيسكو اختار مباراة الرجاء والترجي بالتحديد، لتوقعه بأن بطل أفريقيا سيتبع إستراتيجية قريبة من التي لعب بها أمام الفريق المغربي.