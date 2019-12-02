اختفاء ممتلكات هيثم أحمد زكي

القاهرة(صدى):

أكد محامي الوريث الشرعي للفنان الراحل هيثم أحمد زكي، أنه تم سرقة بعض الممتلكات للراحل واكتشاف ذلك أثناء تسليم الميراث.

وأوضح المحامِ بلال عبدالغني، أن سيارتين مملوكتين للفنان الراحل اختفيتا، الأولى من طراز مرسيدس والثانية من نوع رينو.

وأوضح أن الخادمة التي عملت في منزله هي من وراء سرقة السيارات؛ مشيرًا إلى أنه سيتقدم بمحضر في قسم الشرطة.

يذكر أن الوريث الوحيد والشرعي للفنان، أخيه رامي عزالدين، كان قد تسلّم شقة بالمهندسين وأخرى بشارع الهرم، ومبلغا ماليا قدره 300 ألف جنيه في أحد البنوك، ومبلغ 200 ألف جنيه ووثيقة تأمين وسيارتين.