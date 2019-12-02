رسالة غامضة من « جوميز » إلى جماهير جالاتا سراي

ماجد محمد(صدى):

وجه الفرنسي بافيتمبي جوميز مهاجم نادي الهلال، رسالة خاصة إلى جماهير فريقه السابق جالاتا سراي التركي، وذلك بعد المطالبات بعودته.

وجاء رد جوميز على مطالبات عودته إلى جالاتا سراي بشكل حير الجماهير حول قراره النهائي، قائلًا « سأعود أسدًا أكثر شراسة عن أي وقت » .

كما أشاد بالاحترام والحب الذي يكنه جماهير جالاتا سراي إليه، موضحًا أن هذه المحبة لا يمكن تقديرها بالمال، وأنه يشتاق لهم ويتمنى العودة.