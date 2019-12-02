شاهد.. جدة تشهد أمطارًا هي الأقوى منذ بداية الموسم

نايف السالم(صدى):

شهدت مدينة جدة، اليوم الاثنين، هطول أمطار غزيرة هي الأقوى منذ بداية الموسم بحسب مركز طقس العرب.

وأظهرت مقاطع فيديو، الأمطار الغزيرة على جدة، والتي تسببت في رفع منسوب المياه في بعض الطرق والأحياء السكنية.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد حذرت من استمرار هطول الأمطار الرعدية المصحوبة بنشاط للرياح السطحية وتدني مدى الرؤية الأفقية، على عدد من محافظات منطقة مكة المكرمة، وذلك حتى مساء اليوم الاثنين.