عروس تطالب بحبس زوجها بسبب قائمة المنقولات

القاهرة(صدى):

أقامت طالبة جامعية مصرية دعوى قضائية ضد زوجها بإحدى محاكم الأسرة في القاهرة ، أكدت خلالها أنه بدد منقولاتها بعد عقد قرانها ورفض إتمام الزواج.

قالت الفتاة ، في تصريحات لصحف محلية ، تعرفت على زوجي وأنا في الصف الأول الجامعي وقعت في حبه وارتبطت به وبعد عام تمت خطوبتنا في حفل ضم الأهل والأصدقاء عشت معه أجمل قصة حب وبدأنا في إعداد عش الزوجية.

تابعت، بعد عامين من الخطوبة قررت أسرتنا عقد قراننا استعدادًا للزفاف ومثل أي أسرة مصرية طالبت أسرتي بالتوقيع على قائمة المنقولات الخاصة بي ومنذ ذلك الوقت وزوجي يتهمني بالنصب والاحتيال عليه ورغبتي في الاستيلاء على تحويشة عمر .

ومن جانبه أكد الشاب ” خطيبها ” ، أن خطيبته وأسرتها خدعوه وأجبروه على التوقيع على قائمة المنقولات قبل الزفاف وعندما شعر أنه وقع فريسة للنصب والخديعة قرر عدم إتمام تلك الزيجة ليفاجئ بأن زوجته تقيم ضده 7 قضايا انتقامًا منه.