« رسالة وفاة » المملكة إليزابيث تثير الذعر

لندن(صدى):

انتشرت من جديد شائعات حول وفاة الملكة إليزابيث ؛ حيث استيقظ البريطانيون على رسالة تفيد بوفاة ملكة بريطانيا مما أثار الذعر.

ذكرت الرسالة المنتشرة على نطاق واسع، تفاصيل الإرشادات المرسلة إلى الحراس، وتوقيت وسبب الوفاة، وفي حين لم يعلق القصر رسميًا.

وقال عدد من الخبراء والمطلعين، إن الشائعات غير صحيحة تمامًا، ومع ذلك، صدق الكثير من الناس هذه الرسالة، واعتراهم القلق الشديد على ملكتهم.

وجاء في الرسالة : توفيت الملكة إليزابيث الساعة 9:30 صباحًا، بنوبة قلبية، وقال متداولو الرسالة إنه تم التكتم على خبر وفاة الملكة الأم لمدة 24 ساعة.

وشوهدت الملكة آخر مرة، يوم الجمعة، في أعقاب الهجمات الإرهابية على جسر لندن، والتي أودت بحياة شخصين بريئين.