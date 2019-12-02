زوجة تقاضي زوجها: « بيشربني شيشة ومخدرات »

القاهرة(صدى):

رفعت زوجة مصرية دعوى خلع ضد زوجها، الذي يجبرها على تدخين الشيشة وتعاطي المخدرات.

وتقول الزوجة في شكواها: « بدأ زوجي في التحدث معي في رغبته أن أشرب معه السجائر مثل زوجات أصدقائه شعرت بالصدمة وأنا أستمع إلى كلامه فزوجي يطلب مني أمور لم أعتاد عليها وأرفضها تمامًا لكنه بدأ في إجباري على المكوث معهم في الكافيهات وشرب الشيشة » .

وتابعت: « بعد شهرين من الزواج اكتشفت أنني حامل وطالبني الطبيب بالالتزام ببعض الإرشادات الطبية من بينها عدم شرب السجاير أو الشيشة » .

ولفتت إلى أنه بعد الإنجاب عاود مطالبتها بشرب السجائر إلا أنها رفضت وأعلنت الثورة عليه.

واختتمت : « وأقمت دعوى طلاق للضرر فلن أتمكن من الاستمرار فى الحياة مع زوجي وهو يحاول تدمير صحتي وصحة أطفالى » .