محافظ القنفذة يدشن فعاليات برنامج (الانتماء واللحمة الوطنية) بهيئة الأمر بالمعروف

إبراهيم الزهراني(صدى):

دشن محافظ القنفذة الأستاذ فضا البقمي فعاليات برنامج الأمن الفكري تحت شعار الانتماء واللحمة الوطنية والذي ينفذه فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة مكة المكرمة في محافظة القنفذة.

واشتمل البرنامج على محاضرات تبين أهمية الانتماء للوطن وضرورة التلاحم وخطورة الأفكار الضالة، إضافة إلى معرض توعوي تبث فيه رسائل تثقيفية وتوعوية عن مهددات الأمن الفكري والأفكار الهدامة والسحر وعلامات الساحر.

كما اشتملت على رسائل توعوية عن أهمية وجوب السمع والطاعة ولزوم الجماعة.

وقد حضر البرنامج عدد من مسؤولي ومنسوبي الجهات الحكومية والعسكرية وعمداء الكليات الجامعية وطلاب المجمعات التعليمية.

وتأتي برامج الأمن الفكري ضمن توجيهات واهتمام معالي الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند.