تصرفات يجب أن تتجنبها الزوجة بعد الإنتقال إلى بيت الزوجية

أميرة خالد(صدى):

قال مختصون في العلاقات الاجتماعية ، من الطبيعي أن يحدث تغيير للفتاة بعد أن تزوجت وأصبحت مسؤولة عن رجل وكيان كبير يجب أن تحافظ عليه وتجتهد تحقيقا لاستقراره ألا وهو الحياة الزوجية بإعتبارها شريكة هامة فيها .

وأوضح المختصون ، أنه يجب أن تحذر الزوجة القيام بالتصرفات التالية بعد الإنتقال إلى بيت الزوجية ، وما إن تتزوج المرأة وتذهب إلى بيت الزوجية الخاص بها إلا ويقع عليها مسؤولية حفظ أسرار الزوج وعدم كشف ستره للآخرين .

وأضافوا ، على الزوجة أن تعلم أن إحترام أهل الزوج نابع من إحترامها له وأنها بمجرد إتمام الزواج وإنتقالها إلى بيت الزوجية أصبحت جزءا من عائلة الزوج ولهم عليها حق الإحترام ويجب عليها أن لا تتحدث عنهم وعن تفاصيل حياتهم أبداً أمام أهلها إخلاصا ووفاءً لهم.

كما يجب على الزوجة أن تتجنب التدخل في خلافات الزوج مع أهله كخلافاته مع أمه وإخوانه حتى تكون بعيدة عن أي موقف من المواقف المزعجة التي قد تعكر صفو حياتها الزوجية .

وأكدوا ، أنه على الزوجة أن تتعامل بحكمة مع الزوج وأن تتكيف مع وضعه ومستواه المادي وأن تحذر المقاربة بين حياتها في منزل أبيها وفي منزل زوجها حتى لا تجرح مشاعر الزوج، كما أن عليها أن ترفع من زوجها وأن تساعده في تحسين مستواه بدلا من إحباطه بمقارنة فارغة لا قيمة لها ولا فائدة منها.