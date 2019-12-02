إطلاق 20 نسخة فقط من تشيرون الجديدة.. تعرف على سعرها

باريس(صدى):

أصدرت شركة بوقاتي، نسخة مميزة من تشيرون، إذ أطلقت عليها اسم تشيرون Noire.

وعن مواصفاتها، أظهرت الصور أنها تتميز باللون الأسود والكربون فايبر غير المطلي، فيما سيتم إنتاج 20 نسخة منها فقط.

وأوضحت الشركة، أن سعرها يبلغ 3 مليون يورو للنسخة، وهو ما يبدو مرتفعًا قليلًا عند مقارنته بتشيرون العادية.

وأكدت الشركة أنها ستقوم بتسليم النسخة المحدودة الذي يقتصر على 20 سيارة بدءاً من الربع الثاني من عام 2020 بسعر صافي قدره ثلاثة ملايين يورو من الفئة الأساسية.