«حروق الأنسجة».. مخاطر تبييض الأسنان

أميرة خالد(صدى):

كشف خبراء مخاطر استخدام الليزر في تبييض الأسنان حيث أنها وسيلة فعالة لإزالة اصفرار لون الأسنان، لكن هذه التقنية تحمل بعض المخاطر.

ومن هذه المخاطر : زيادة حساسية الأسنان خاصة في الأيام الأولى من التبيض، مما يزيد من الألم كلما ثم تناول طعام بارد أم ساخن، حدوث تهيج على مستوى اللثة، مواد التبييض القوية يمكن أن تسبب حروق الأنسجة الرخوة.

بالإضافة إلى حدوث أثر على مستوى البنية الفيزيائية للأسنان بما فيها ميناء الأسنان، وحرقة في الحلق واضطرابات على مستوى المعدة.