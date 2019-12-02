بعد أنباء زواجها.. مريم سعيد حامل ومختفية عن الأنظار

أميرة خالد(صدى):

كشف أحد أصدقاء الإعلامية المغربية مريم سعيد ، سبب اختفاءها منذ الإعلان قبل أسابيع خبر زواجها من رجل أعمال خليجي، واختارت لندن للاستقرار هناك، وغابت الإعلامية تمامًا، ولا تردّ على أية تعليقات أو تمارس نشاطها عبر صفحاتها الخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي.

حيث كتب أحد أصدقاء مريم ويدعى مهدي بن كيراني عبر صفحته الخاصة بمواقع التواصل ، عن حمل مريم ، في رسالة موجهة لها ولزوجها، كما أرفقها بصورة للأولى: ” مبارك مسعود الله يفرحكم يارب ويحفظكم ويبعد عنكم شر الخلق، الله معكم يا بنت بلادي،أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة تبارك الله ما شاء الله “.

وأعلن بن كيراني بشكل غير مباشر عن حمل الإعلامية المغربية بعدما وضع صورة طفل بجانب الرسالة، غير أن مريم ما زالت ملتزمة الصمت ولا تريد الحديث أو الرد على كل الأنباء التي تتحدث عن حياتها الخاصة.