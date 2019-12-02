أمير تبوك العمل التطوعي شرف وليس ترف

محمود البلوي(صدى):

أكد صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك الرئيس الفخري للجمعية الخيرية للعمل التطوعي بالمنطقة ، أن العمل التطوعي هو شرف وليس ترف ، وقال سموه أمير المنطقة في لقاءه اليوم بقاعة الاستقبال بالإمارة اليوم ، بمناسبة اليوم العالمي للتطوع، رئيس مجلس إدارة الجمعية الخيرية للعمل التطوعي بمنطقة تبوك محمد العوده وأعضاء المجلس ومنسوبي الفرق التطوعية من متطوعي ومتطوعات : أنه في هذا اليوم افتخر وافاخر بما اشاهده من أعداد كبيرة ومذهلة من المتطوعين والمتطوعات ، والذين انتسبوا للجمعية وهذا دليل على محبه المواطن والمواطنة لعمل الخير والتطوع لعمل الخير ، وهذا يبني مجتمعات صالحه ، لكونه نابع من نفس المجتمع، مشيراً سموه إلى أن العمل التطوعي لا بد أن يعمل بها من داخل مجتمعة لأن المتطوعين والمتطوعات أقرب إلى مجتمعهم ، لأنها رغبة منهم وإدراك بأهمية عملة داخل مجتمعة .

وقال سموه إنكم لو رجعتم الى تاريخ آباؤكم وأجدادكم لوجدتم كم أنهم كانوا يعتمدون على الله سبحانه وتعالي ثم الاعتماد على أنفسهم حيث ان الأسرة تصنع نفسها بنفسها وتؤدى واجباتها اتجاه مجتمعها تلقائية وعفويه، مؤكداً سموه على أهمية هذه الجمعية ودورها المجتمعي بالمنطقة.

واطلع سموه على أعمال الجمعية وما تقدمه من مشاريع وبرامج تدريبية لشباب وشابات المنطقة ، حيث ضمت الجمعية في نهاية هذا العام ٢٠١٩ م أكثر من ٢٢ ألف متطوع ومتطوعة، واحتضان وإنشاء اكثر من ٣٠ فريق تطوعي بمختلف محافظات المنطقة، بالإضافة الى توقيع الجمعية ١١ اتفاقية ومذكرة تفاهم مع القطاعات الحكومية والأهلية وتنفيذها لأكثر ٢٨٠ مشروع من خلال الفرق التطوعية المسجلة في الجمعية ، وإقامة اكثر من ٤٥ دورة تدريبية وورشة عمل .

كما قبل سموه امير منطقة تبوك الرئاسة الفخرية للجمعية والتي قدمها رئيس مجلس الادارة للجمعية لسموه . ثم استمع سموه لعدد من المداخلات من منسوبي الفرق التطوعية التي تتعلق بآلية تطوير العمل التطوعي مؤكداً سموه على دعم جميع الفرق التطوعية من قبل إمارة المنطقة والجهات الحكومية بالمنطقة

من جانبه أعرب العوده عن شكره وتقديره لسمو أمير المنطقة على توجيهاته ودعمه لعمل الجمعية، منذ تأسيسها للقيام بعملها على أكمل وجه، سائلاً الله التوفيق والسداد.