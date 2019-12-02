مناصب حكومية شغلها الأمير متعب بن عبدالعزيز

نايف السالم(صدى):

نعى العديد من المواطنين الأمير متعب بن عبدالعزيز الذي توفى اليوم، رافعين أحر التعازي لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.

ويذكر أن الأمير متعب بن عبد العزيز آل سعود، هو الابن السابع عشر من أبناء الملك عبد العزيز الذكور، ابتعث إلى الولايات المتحدة الأمريكية وتخرج في مرحلة البكالوريوس تخصص العلوم السياسية في العام 1955.

ووُلد الأمير متعب بن عبدالعزيز في مدينة الرياض عام 1350 هـ الموافق لعام 1931، درس في معهد الأنجال، ثم درس في جامعة كاليفورنيا وتخرج منها في عام 1372 هـ.

والجدير بالذكر أن المناصب الحكومية التي شغلها الأمير متعب بن عبدالعزيز: أمير منطقة مكة المكرمة 1373هـ – 1375هـ، ووزير الأشغال العامة والإسكان (الفترة الأولى) 1375هـ – 1399هـ، ووزير الشؤون البلدية والقروية (الفترة الأولى) 1399هـ – 1403هـ

وكان وزير المياه والكهرباء من عام 1403هـ – 1404هـ، وزير الأشغال العامة والإسكان (الفترة الثانية) من عام 1404هـ – 1424هـ، ووزير الشؤون البلدية والقروية (الفترة الثانية) من عام 1424هـ – 1430هـ