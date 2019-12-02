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أهمها القهوة الخضراء.. مشروبات تدفئ الجسم في الشتاء ولا تسبب زيادة الوزن

أهمها القهوة الخضراء.. مشروبات تدفئ الجسم في الشتاء ولا تسبب زيادة الوزن
متابعة- أميرة خالد(صدى):

أوضحت الدكتورة اسماء يونس الساري، استاذ مساعد الصحة العامة والتغذية العلاجية ، أن انقاص الوزن خلال فصل الشتاء اصعب منه خلال فصل الصيف، لاسباب عدة منها الحاجة لتناول الطعام لتدفئة الجسم وقلة الحركة ، الا انه بالامكان النجاح في تخفيف الوزن وتدفئة الجسم من خلال تناول المشروبات الساخنة .

• القرفة: تساعد على تنشيط الاوعية الدموية وتحسين تدفق الدم لاطراف الجسم ما يزيد من الشعور بالدفء ، ويرفع من معدل الحرق بالجسم ما يؤدي الى انقاص الوزن بشكل فعال.

• الزنجبيل: وهو من المشروبات الساخنة التي تحسن من تدفق الدم بالجسم وتنشيطه ومده بالطاقة التي يحتاجها. ويعد الزنجبيل من المشروبات التي لا تحوي سعرات حرارية عالية وهو مثالي لخسارة الوزن الزائد.

• الشاي الاخضر: من افضل المشروبات التي تدفئ الجسم وتنشط الدورة الدموية، كما يرفع من معدل حرق الدهون بالجسم.

• القهوة الخضراء: خيار صحي اخر للتخسيس، اذ تحتوي القهوة الخضراء على الكافيين الذي يقلل الشهية لتناول الطعام ويساعد على تقليل امتصاص الدهون ما يسهم في خسارة الوزن.

• اليانسون: وهو من المشروبات الدافئة التي لا تحوي نسبة عالية من السعرات الحرارية، كما يسهم تناوله في منع زيادة الوزن والشعور بالدفء خلال الطقس البارد.


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