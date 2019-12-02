أموال مضغوطه تثير الريبة في الشارع السوداني

الخرطوم(صدى):

تفاجأ السكان بمنطقة الفتيحاب بمدينة الخرطوم ، بكميات من النقود المطحون والمعجونة أمامهم ما اثار الريبة في نفوسهم ، ولم يجدوا تفسيرا للموقف.

وذكرت صحف سودانية ، أن واقعة غريبة من نوعها شهدتها منطقة الفتيحاب حيث قام صاحب ناقلة برمي كميات من الأموال السودانية المضغوطة والمعجونة في الشارع العام ولاذ بالفرار سريعا من موقع الحادثة.

وتصادف وجود احد أفراد الشرطة السودانية بالموقع ولكنه لم يقم بفعل شئ ازاء الحادثة التي أثارت جدلا واسع النطاق في السودان في الوقت الذي لم تصدر فيه أي من الجهات بالدولة بيانا لتوضيح الحقائق حول الحادثة المتعمدة بالفعل.