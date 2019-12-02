حديث جانبي بين لوشيسكو وميريل رادوي في مهرجان اعتزال ياسر القحطاني

ماجد محمد(صدى):

سلّطت تقارير رومانية، الضوء على مشاركة لاعب الهلال السابق ومدرب المنتخب الروماني الحالي ميريل رادوي، في مهرجان اعتزال باسر القحطاني أمس الأحد.

وكشفت التقارير، أن رادوي التقى بمدرب الهلال رازفان لوشيسكو بعد انتهاء المباراة الودية، حيث هنأه بتحقيق بطولة دوري أبطال آسيا 2019 مؤخرًا.

وشارك رادوي، في حفل اعتزال ياسر القحطاني، إلى جانب فرانشيسكو توتي وروبن فان بيرسي ورونالدينيو وأندريا بيرلو و صامويل إيتو.

وانتهى اللقاء الودي بنتيجة 5-4 لصالح الهلال، فيما عددت التقارير بطولات القحطاني وسيرته الذاتية مع الهلال.