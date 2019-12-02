بعد اتهامها بالزنا .. هاجر الريسوني تحتفل بزفافها (فيديو)

مليكة فؤاد(صدى):

احتفلت الصحفية المغربية هاجر الريسوني التي ارتبط اسمها خلال الفترة الماضية بقضية «زنا»، بحفل زفافها مساء السبت الماضي في مدينة سلا المجاورة للعاصمة المغربية الرباط.

وظهر في عدة مقاطع فيديو، احتفال الصحفية المغربية بزفافها، وذلك بعد اعتقالها مع خطيبها أمام عيادة طبية لأمراض النساء بالرباط، واتهامها بالإجهاض وإقامة علاقة خارج الزواج «زنا».

وحضر الحفل رئيس الحكومة السابق عبد الاله بنكيران، لينفذ وعده الذي قدمه لها أثناء وجودها في السجن، إذ قال لها أنه سيحضر الحفل.

وقضت المحكمة في ذلك الوقت، بحبسها لمدة سنة قبل أن يصدر بحقها عفو ملكي هي وكل من معها في القضية والمتمثلين في «خطيبها، الطبيب ومساعدته وأخصائي التخدير».

هاجر الريسوني هي ابنة شقيق أحمد الريسوني الرئيس السابق لحركة التوحيد والإصلاح، والرئيس الحالي لما يسمى الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين.

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