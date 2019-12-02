مدرب الهلال يحاضر لتطوير المدربين الوطنيين

طلال الغامدي(صدى):

كشفت تقارير صحافية، اليوم الاثنين، أن ‏مدرب فريق ‎لهلال، الروماني رازفان لوشيسكو، سيحاضر لتطوير المدربين الوطنيين الأربعاء المقبل.

وأوضحت التقارير، أن هذه المبادرة تأتي تحت إشراف اللجنة الفنية في اتحاد كرة القدم، ضمن برنامج التعليم المستمر الذي يقيمه الاتحاد لتطوير العملية الرياضية في عالم الساحرة المستديرة.

وعلى جانب آخر، أعلن نادي الهلال، أن محمد البريك سيعود لتدريبات الفريق بعد أسبوع من الآن حيث يتلقى حاليًا برنامجه العلاجي والتأهيلي للتعافي من الإصابة التي تعرض لها أمام أوراوا الياباني في إياب نهائي دوري أبطال آسيا.