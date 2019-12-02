وظائف شاغرة في شركة فواز الحكير بجدة

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت شركة فواز عبدالعزيز الحكير وشركاه التجارية من خلال برنامج تمهير ( للتدريب على رأس العمل ) عن توفر وظائف شاغرة ، للعمل في مدينة ( جدة )؛ مشترطة درجة البكالوريوس أو مايعادلها / إدارة أعمال؛ بينما لا يشترط توفر خبرة، فترة العمل صباحية، نوع الدوام : دوام كامل.

وأوضحت أن وصف التدريب : تصميم برامج التدريب والتطوير وتنسيقها في المنشأة، وتقديم الدعم اللوجستي لفعاليات التدريب والمشاريع الخاصة؛ بينما المهام التدريبية : تقييم الاحتياجات : دراسة احتياجات تدريب وتطوير الموظفين، والتعرف على برامج التدريب الداخلي والخارجي لمعالجة الثغرات في الكفاءات.

وأشارت إلى جمع الملاحظات : تلقي الملاحظات من المشاركين عن مدى فعالية البرنامج، وإعداد تقرير للإدارة بذلك، والتوصية باتخاذ إجراءات بشأن المواد التدريبية والمنهجية. تنسيق التدريب : التسويق للبرامج التدريبية وإعداد جداول للحضور، ودعم الفعاليات التدريبية وتنظيمها.

يأتي ذلك بالإضافة إلى تصميم البرامج : تصميم برامج التدريب والتطوير، وتحديد نتائج التعلم وأساليب التدريب، ومباشرة عملية التطوير، والاستعانة بمصادر خارجية أو داخلية؛ بينما للتقديم من خلال الرابط التالي: هنا