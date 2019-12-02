أبرز الأعراض ومراحل تطور الجنين في الشهر الخامس من الحمل

متابعة- أميرة خالد(صدى):

كشف أطباء عن ما يحدث في جسد المرأة خلال الشهر الخامس من الحمل، حيث تهدأ حدة أعراض الحمل المزعجة، وقد يختفي الغثيان الصباحي وتشعر المرأة بمرحلة من الاستقرار، وتبدأ بطنها في الظهور بشكل واضح، وتزداد الأم صلة بجنينها عندما تشعر بركلته الأولى.

وقال الأطباء ، يبدأ الشهر الخامس من الأسبوع الـ 19 وحتى الـ 22، ويكون الحمل في تلك الفترة أكثر استقرارًا من السابق، ويبدأ الجنين في الحركة، وفي التطور أكثر سرعة مما سبق، يتراوح طوله ما بين الـ 22 سم إلى 24 سم، بينما الوزن من ربع إلى نصف كيلو جرام ، كما يتطور جلد الجنين في ذلك الشهر ويغطي جميع أنحاء الجسم، وتتكون المسام.

وتابع الأطباء ، يبدأ الشعر في الظهور بدرجة طفيفة في أماكن متفرقه ، يتحرك الجنين، ويبدأ في تحريك اليدين والقدمين، وقد تشعر الأم بركلاته في نهاية ذلك الشهر.

في هذا الشهر من الحمل، تلاحظ الأم أنها تدخل في طور جديد، حيث تختلف بعض الأعراض، وتشعر ببعض التغيرات المختلفة عن الثلث الأول من الحمل، ومن أبرز تلك الأعراض ما يلي: ( الإمساك – حرقة المعدة – انتفاخ البطن – احتقان الأنف – مشكلات بالأسنان – نزيف اللثة – آلام القدمين – إفرازات مهبلية بيضاء اللون – ضيق في النفس بسبب زيادة الوزن – آلام الظهر – ظهور علامات التمدد ) .

وأكدوا ، أنه في بداية هذا الشهر، سيبدأ معدل ضربات القلب في الزيادة من أجل ضخ المزيد من الدم لتوفير الأكسجين للطفل، وتشعر الأم بثقل على الأرداف والبطن، وفي الأسبوع العشرين تبرز البطن مما قد يؤثر على الرئتين، فيتسبب في مشكلات التنفس التي تستمر لآخر فترة الحمل.