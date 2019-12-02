بالصور.. الوهيبي يكرم 150 طالبا متفوقا على مستوى الرياض

عبدالرحمن الزهراني(صدى):

أوضح مدير عام التعليم بمنطقة الرياض الأستاذ حمد بن ناصر الوهيبي أن وزارة التعليم تولي عناية خاصًا بالمتفوقين من خلال تنفيذ البرامج المعززة و إتاحة المناخات التعليمية المحفزة للتفوق العلمي والتي أثمرت مخرجات ونماذج مميزة من أبنائنا الطلاب , مؤكدًا أن الطلاب المتفوقين هم أغلى ثمار هذا الوطن المعطاء الذي يزهو بأبنائه المبدعين في شتى المجالات, جاء ذلك في كلمة ألقاها خلال رعايته حفل تكريم الطلاب المتفوقين على مستوى منطقة الرياض للعام الدراسي 1439-1440هـ والذي نظمته إدارة التوجيه والإرشاد بتعليم الرياض اليوم الاثنين بمدارس المملكة بحضور المساعدين للشؤون التعليمية والمدرسية وعدد من مديري الإدارات ومكاتب التعليم والمشرفين التربويين و المعلمين و أولياء أمور الطلاب المكرمين.

وقال ” الوهيبي ” خلال كلمته : ” ننتهز هذه المناسبة التي تصادف ذكرى عزيزة على قلوبنا وهي ذكرى البيعة الخامسة لخادم الحرمين الشريفين حفظه الله وتوليه مقاليد الحكم في تجديد عهد الولاء والوفاء للوطن ولحكومتنا الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ولولي عهد الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ,والتي نستذكر فيها ما تحظى فيه بلادنا من مزايا متفردة عن العالم وهي بلاد الحرمين الشريفين في ظل قيادة رشيدة ترعى وتهتم بكل ما من شأنه رفعة الوطن والمواطن وفي ظلال من الأمن والاستقرار والرخاء رغم ما تمر به المنطقة من أحداث ومتغيرات كبيرة , سائلاً الله أن يديم على الوطن نعمة الرخاء والنماء والأمن والأمان .

ونوّه ” الوهيبي ” بما تشهده المملكة من تطور ونماء جعلها تتبوأ المكانة العالمية حيث تأتي رعاية المملكة لقمة العشرين الاقتصادية2020 شاهدًا على ما وصلت إليه كقوة اقتصادية مؤثرة على المستوى الدولي, مؤكدًا على ما توليه القيادة الحكيمة من دعم ورعاية واهتمام في سبيل رفعة الوطن والمواطن والذي تجسد في العديد من برامج و مشاريع النهضة والبناء في كافة المجالات التنموية ومنها قطاع التعليم في ضوء رؤية المملكة الطموحة 2030, التي تستهدف تمكين أبناء الوطن من سلاح العلم والمعرفة مع الاعتزاز بالقيم والمبادئ الفاضلة ليؤدوا دورهم تجاه وطنهم ومجتمعهم .

كما أكد ” الوهيبي ” أن تعليم الرياض دأب على تكريم هذه الفئة المميزة من أبنائه, وأن هذا الاحتفاء ما هو إلا رافد من روافد الدعم لأبنائنا الطلاب لشحذ همهم نحو المستقبل وتحقيق طموحاتهم العلمية, داعيًا المدارس والأسر إلى تعزيز هذا التميز بالاحتفاء بأبنائها المتفوقين.

وهنأ ” الوهيبي ” الطلاب المتفوقين وأولياء الأمور بحصاد ثمرة هذا الإنجاز, معبرًا عن سعادته وفخره بما حققه الطلاب من تفوق وتميز الذي هو ثمار الجد والمثابرة و الجهود التكاملية المتواصلة بين المدرسة والأسرة حاثاً الطلاب على مواصلة الجهد والمحافظة على ما حققوه من مستويات متقدمة .

وقدم ” الوهيبي” في ختام كلمته شكره لإدارة التوجيه والإرشاد والمشرفين على ما بذلوه من جهود مميزة لتكريم الطلاب, و لأولياء الأمور على حرصهم واهتمامهم ولمدارس المملكة على احتضانها الحفل.

وكان حفل التكريم قد بُدئ بآيات من الذكر الحكيم ثم ألقى مدير التوجيه والإرشاد بتعليم الرياض الأستاذ عبدالرحمن السبيّل كلمة أوضح فيها أن هذا اللقاء المتجدد كل عام الذي يلتقي فيها المربون بأبنائهم الطلاب المتفوقين يأتي تحقيقًا لسياسية التعليم في المملكة التي تؤكد على الاهتمام بالطلاب المتفوقين, و تكريمًا ودعمًا وتحفيزًا لهم على عطائهم ضمن برنامج الرعاية للمتفوقين ” تفوق ” .

وأوضح ” السبيّل ” أنه سيجري خلال الحفل تكريم 150 طالباً متفوقاً من المرحلتين المتوسطة والثانوية, مقدماً تهنئته وتهنئة منسوبي الإدارة للطلاب ولأولياء أمورهم على تفوقهم وتميزهم على مستوى منطقة الرياض .

وجرى خلال الحفل تقديم عرض مرئي وطني عن المملكة , تلا ذلك تكريم راعي الحفل للكوادر العاملة بإدارة التوجيه والإرشاد وهم الأستاذ سعود الحربي مشرف التوجيه والإرشاد لجهوده المميزة في الإشراف على برنامج ” تفوّق ” و الأستاذ منصور المطيري لحصوله على جائزة الموظف المثالي , ثم جرى تكريم المدارس الفائزة بجائزة التميز السلوكي والمعززة للسلوك الإيجابي, حيث فازت بالمركز الأول مدرسة القاسم بن معن بمكتب تعليم الجنوب فيما نالت مدرسة الأنصار بمكتب تعليم العزيزية المركز الثاني و حازت مدرسة الإمام السوسي بمكتب تعليم الشمال على المركز الثالث , كما تم تكريم الطلاب المتميزين سلوكيًا وهم خالد أسامة الهويمل من مدارس التربية النموذجية بمكتب تعليم الروابي وفيصل فهد الشمري من مدرسة محمد بن واسع بمكتب تعليم الجنوب ويزيد نبيل الزهراني من مدارس المجد بمكتب تعليم السويدي , عقب ذلك كرم ” الوهيبي ” المدارس المتميزة في برامج التوجيه والإرشاد وتنفيذ الأسبوع التمهيدي والبالغ عددها 14 مدرسة .

في ختام الحفل جرى تتويج الطلاب المتفوقين بالشهادات والجوائز التقديرية من قبل راعي الحفل ثم التقطت الصور التذكارية .