بالفيديو.. نورا محمد تتعرض لحادث مروع بسبب المكياج
أعلنت الممثلة الكويتية نورا محمد، تعرضها لحادث مروري بسبب انشغالها بوضع المكياج أثناء قيادة السيارة.
ونشرت نورا محمد مقطع فيديو لها عقب تعرضها للحادث، موضحة أنها كانت تضع «البودرة» على وجهها وفوجئت باصطدام سيارتها بإحدى الحافلات.
كما أشارت إلى أن سيارتها تحطمت من الجزء الأمامي، لافتة في مقطع الفيديو إلى أن يديها تعرضت للحرق جراء الحادث.
شيخين1[ عدد التعليقات: 19 ] نشر منذ 8 ساعات
طيب الحين عرفتي الخوف والقران وماتحبين الحروك اجل اشلون ووش بتسوين لوقابلتي رب العالمين وانتي على وضعك توبي وصلي قبل ان يصلى عليك اسئال الله العفووالرضى