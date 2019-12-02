بالفيديو.. نورا محمد تتعرض لحادث مروع بسبب المكياج

خالد الظفيري(صدى):

أعلنت الممثلة الكويتية نورا محمد، تعرضها لحادث مروري بسبب انشغالها بوضع المكياج أثناء قيادة السيارة.

ونشرت نورا محمد مقطع فيديو لها عقب تعرضها للحادث، موضحة أنها كانت تضع «البودرة» على وجهها وفوجئت باصطدام سيارتها بإحدى الحافلات.

كما أشارت إلى أن سيارتها تحطمت من الجزء الأمامي، لافتة في مقطع الفيديو إلى أن يديها تعرضت للحرق جراء الحادث.