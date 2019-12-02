«المواصفات» تنبه بتعليمات هامة لتجنب مخاطر المدفأة
ينتشر استخدام المدفأة في أغلب منازل المملكة مع إنخفاض درجات الحرارة ، الأمر الذي يتوجب معه التنبيه بالمحاذير منعاً لوقوع حوادث الإختناق أو الحرائق – لا قدر الله – .
وأكد فني المختبر بالهيئة العامة للمواصفات والمقاييس في لقاء معه بقناة “روتانا خليجية ” على ضرورة اتباع التعليمات التالية للإستخدام الآمن :
1- قم بتوصيل المدفأة بالفيش الموجود بالحائط مباشرة لأن “التوصيلة ” غالباً ما تكون غير أصلية ولا تتحمل التيار الكهربائي وقد تسبب حريق .
2- لا تقم بإستبدال قابس المدفأة أو تبديله وينبغي أن يكون مطابق للمواصفات لأنه يتوقف عليه سلامة عمل المدفأة .
3- ابعد المدفأة عن أي مادة قابلة للإشتعال سواء ستائر أم سجاد أم أثاث ، ولا تضع سلك المدفأة تحت السجاد لأنه سيزيد من الحرارة وقد يسبب الإشتعال .
4- لا تقم بتشغيلها أثناء النوم واحرص على وجود تعوية بالغرفة .
5- يجب عدم تركها مع الأطفال بمفردهم والتأكيد من عدم إقترابهم منها .
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم 🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 44853 ] نشر منذ 31 دقيقة
طيب ليش ما يطولون سلك الدفايه علشان ما نستبدل المقبس