«المواصفات» تنبه بتعليمات هامة لتجنب مخاطر المدفأة

علي القحطاني(صدى):

ينتشر استخدام المدفأة في أغلب منازل المملكة مع إنخفاض درجات الحرارة ، الأمر الذي يتوجب معه التنبيه بالمحاذير منعاً لوقوع حوادث الإختناق أو الحرائق – لا قدر الله – .

وأكد فني المختبر بالهيئة العامة للمواصفات والمقاييس في لقاء معه بقناة “روتانا خليجية ” على ضرورة اتباع التعليمات التالية للإستخدام الآمن :

1- قم بتوصيل المدفأة بالفيش الموجود بالحائط مباشرة لأن “التوصيلة ” غالباً ما تكون غير أصلية ولا تتحمل التيار الكهربائي وقد تسبب حريق .

2- لا تقم بإستبدال قابس المدفأة أو تبديله وينبغي أن يكون مطابق للمواصفات لأنه يتوقف عليه سلامة عمل المدفأة .

3- ابعد المدفأة عن أي مادة قابلة للإشتعال سواء ستائر أم سجاد أم أثاث ، ولا تضع سلك المدفأة تحت السجاد لأنه سيزيد من الحرارة وقد يسبب الإشتعال .

4- لا تقم بتشغيلها أثناء النوم واحرص على وجود تعوية بالغرفة .

5- يجب عدم تركها مع الأطفال بمفردهم والتأكيد من عدم إقترابهم منها .