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سبب قيام تويوتا باستبدال محرك 1HZ بمحرك 1VD 8 سلندرات V

سبب قيام تويوتا باستبدال محرك 1HZ بمحرك 1VD 8 سلندرات V
متابعة- أميرة خالد(صدى):

استغنت تويوتا عن محرك 1HZ واستبداله بجيل جديد من المحركات وهو محرك 1VD اول محرك ديزل ثمانية سلندر شكل V من تويوتا؛ حيث أن الفرق بينهما في الميزان : اولاَ السعة؛ فإن محرك 1HZ سعة ٤٢٠٠ سي سي ..  محرك 1VD سعة ٤٥٠٠ سي سي.

أما بالنسبة  المكابس ( البساتم / السلندر ) : محرك 1HZ سته سلندر طولي .. محرك 1VD ثمانية سلندر شكل V؛ ثالثاً عدد الصمامات : محرك 1HZ عدد الصمامات ١٢ صمام .. محرك 1VD عدد الصمامات ٣٢ صمام، رابعاً نظام التنفس : محرك 1HZ تنفس طبيعي  .. محرك 1VD تيربو ( تيربو واحد في لاندكروزر بك اب و ثنائي التيربو في لاندكروزر استيشن ).

وفيما يخص  نظام الوقود : محرك 1HZ نظام حقن وقود مباشر ميكانيكي بالكامل .. محرك 1VD نظام حقن إلكتروني بتقنية كومون ريل Common rail؛ سادساَ :  القدرة الحصانية : محرك 1HZ بقوة ١٢٨ حصان. . محرك 1VD تيربو واحد بقوة ٢٠٢ حصان و ثنائي التيربو بقوة ٢٦٨ حصان.

ويعد الفرق بينهما في عزم الدوران : محرك 1HZ عزم الدوارن ٢٨٥ نيوتن متر.  . محرك 1VD تيربو واحد ٤٣٠ نيوتن متر و ثنائي التيربو ٦٥٠ نيوتن متر؛ بينما استهلاك الوقود : محرك 1HZ معدل استهلاك الوقود ١٢ لتر لكل ١٠٠ كيلومت . . محرك 1VD تيربو واحد ١١.٩ لتر و ثنائي التيربو ١٠.٣ لتر لكل ١٠٠ كيلومتر.


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