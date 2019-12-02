سبب قيام تويوتا باستبدال محرك 1HZ بمحرك 1VD 8 سلندرات V

متابعة- أميرة خالد(صدى):

استغنت تويوتا عن محرك 1HZ واستبداله بجيل جديد من المحركات وهو محرك 1VD اول محرك ديزل ثمانية سلندر شكل V من تويوتا؛ حيث أن الفرق بينهما في الميزان : اولاَ السعة؛ فإن محرك 1HZ سعة ٤٢٠٠ سي سي .. محرك 1VD سعة ٤٥٠٠ سي سي.

أما بالنسبة المكابس ( البساتم / السلندر ) : محرك 1HZ سته سلندر طولي .. محرك 1VD ثمانية سلندر شكل V؛ ثالثاً عدد الصمامات : محرك 1HZ عدد الصمامات ١٢ صمام .. محرك 1VD عدد الصمامات ٣٢ صمام، رابعاً نظام التنفس : محرك 1HZ تنفس طبيعي .. محرك 1VD تيربو ( تيربو واحد في لاندكروزر بك اب و ثنائي التيربو في لاندكروزر استيشن ).

وفيما يخص نظام الوقود : محرك 1HZ نظام حقن وقود مباشر ميكانيكي بالكامل .. محرك 1VD نظام حقن إلكتروني بتقنية كومون ريل Common rail؛ سادساَ : القدرة الحصانية : محرك 1HZ بقوة ١٢٨ حصان. . محرك 1VD تيربو واحد بقوة ٢٠٢ حصان و ثنائي التيربو بقوة ٢٦٨ حصان.

ويعد الفرق بينهما في عزم الدوران : محرك 1HZ عزم الدوارن ٢٨٥ نيوتن متر. . محرك 1VD تيربو واحد ٤٣٠ نيوتن متر و ثنائي التيربو ٦٥٠ نيوتن متر؛ بينما استهلاك الوقود : محرك 1HZ معدل استهلاك الوقود ١٢ لتر لكل ١٠٠ كيلومت . . محرك 1VD تيربو واحد ١١.٩ لتر و ثنائي التيربو ١٠.٣ لتر لكل ١٠٠ كيلومتر.