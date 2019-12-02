وظائف شاغرة بشركة نادك بالرياض

فاطمة المالكي(صدى):

فتحت الشركة الوطنية للتنمية الزراعية (نادك) باب التقديم على وظائف شاغرة بمدينة الرياض ، وذلك من خلال برنامج التدريب على رأس العمل “ناداك ”

وأبانت الشركة أن الوظائف المطلوبة بمسمى ” أخصائي تسويق ” ، عدد “6 ” وظائف للرجال ، وفقاً للشروط التالية :

1- درجة البكالوريوس أو ما يعادلها / تسويق .

2- لا يشترط الخبرة .

كما أوضحت أن العمل بدوام كامل ، فترة صباحية ، عبر “تمهير ” من خلال القيام بالمهام التالية :

1- وضع استراتيجيات التسويق وتنفيذها، وتحليل بيانات أبحاث السوق، وتقديم المشورة الاستراتيجية، وتصميم حملات تسويق خاصة وإدارتها.

2- تصميم الحملات : تصميم الحملات التسويقية، وصياغة الرسائل الرئيسية وتحديد القنوات الإعلامية، والعمل مع متخصصي الدعاية والإعلان

3- إدارة الحملات : الإشراف على تنفيذ حملات التسويق، ورصد نتائج التسويق، وغيرها من المهام ات اصلة ، ويمكن التقديم عبر الرابط التالي : هنا